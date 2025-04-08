У петербуржца Бивола не заберут титулы IBF, WBA и WBO

В организациях отметили важность защиты этих званий Ведущие организации пока не планируют лишать петербуржца Дмитрия Бивола титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).