В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и дождя

В Подмосковье с 15:00 2 августа по 9:00 3 августа введён желтый уровень погодной опасности. Это связано с прогнозируемыми грозами, дождём и порывами ветра до 16 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.
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