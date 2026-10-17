Когда польские пограничники слышат взрывы от прилётов в западных областях Украины, то прерывают работу и разбегаются по укрытиям.
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