Миллион банкротов и дорожающие кредиты. Обзор Банки.ру

Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн, рассказывает РБК. За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015 года по сентябрь 2023-го — суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан.
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