Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон.Общий объем строительства нового жилья, которое компания осуществляет в столице Поморья и Северодвинске составляет порядка 500 тыс.
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