РИА Новости/Александр Гальперин Россия собирается разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи превосходства в силе во время ряда локальных наступлений, сообщили в американском журнале The National Interest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии