The NFL issued a one-game suspension to Buffalo Bills defender Sam Franklin Jr. for spitting toward the Las Vegas Raiders, the league said Wednesday.
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