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Ретейлеры столкнутся с повышенной банковской комиссией при приеме карт Visa

Ретейлеры столкнутся с повышенной банковской комиссией при приеме карт Visa

Российским супермаркетам собираются поднять банковскую комиссию за прием карт системы Visa. Руководство интернациональной платежной системы Visa приняло решение о повышении с 1 февраля 2022 года межбанковской комиссии за прием карт компании.

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