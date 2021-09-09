Ретейлеры столкнутся с повышенной банковской комиссией при приеме карт Visa

Российским супермаркетам собираются поднять банковскую комиссию за прием карт системы Visa. Руководство интернациональной платежной системы Visa приняло решение о повышении с 1 февраля 2022 года межбанковской комиссии за прием карт компании.
Российским супермаркетам собираются поднять банковскую комиссию за прием карт системы Visa. Руководство интернациональной платежной системы Visa приняло решение о повышении с 1 февраля 2022 года межбанковской комиссии за прием карт компании.
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