Начальник омского отряда специального назначения «Гром» поделился историей о своих славных предках

Начальник отряда особого назначения «Гром» УНК УМВД России по Омской области полковник полиции Антон Терентьев поделился историей своей семьи, гордостью которой являются двое дедушек, прошедших испытания Великой Отечественной войны.
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