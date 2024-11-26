Почему у нас в больницах всё больше врачей из таджикской глубинки и все меньше русских врачей. Ответ пришел из Прикамья

Людмила Свириденко В Москве то же самое. Скорые, практически, все платные, 2500 за вызов. Нет денег, значит сдохнешь. В поликлиниках таджички, некоторых заболеваний не знают вообще, а уж как с тобой разговаривают)).....

ИР Ирина Рукина Врачи и учителя -должны быть госслужащими с соответствующей зарплатой. Это справедливо, но что там делать таджикским врачам? Кстати, в Москве построили классные поликлиники и больницы, но поинтересуйтесь, кто там ведет прием? Те же таджики и узбеки. Люди не хотят к ним идти.