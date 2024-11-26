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Почему у нас в больницах всё больше врачей из таджикской глубинки и все меньше русских врачей. Ответ пришел из Прикамья

Почему у нас в больницах всё больше врачей из таджикской глубинки и все меньше русских врачей. Ответ пришел из Прикамья

Avia.pro - СМИ Сколько стоит жизнь? Этот вопрос в Прикамье приобрел зловещее значение. Ответ прост: не больше 15 195 рублей в месяц, если говорить о фельдшере скорой помощи.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
В Москве то же самое. Скорые, практически, все платные, 2500 за вызов. Нет денег, значит сдохнешь. В поликлиниках таджички, некоторых заболеваний не знают вообще, а уж как с тобой разговаривают)).....
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6 час.
ИР
Ирина Рукина
Врачи и учителя -должны быть госслужащими с соответствующей зарплатой. Это справедливо, но что там делать таджикским врачам? Кстати, в Москве построили классные поликлиники и больницы, но поинтересуйтесь, кто там ведет прием? Те же таджики и узбеки. Люди не хотят к ним идти.
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5 час.
Геннадий Исаков
У нас оптимизация медицины.  Идеал наступит, когда лечить будут знахари и шаманы за шкуру дохлой крысы.
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4 час.

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