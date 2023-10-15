Театр абсурда
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Театр абсурда

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Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

Автор Роман Носиков Смене риторики наших либеральных непатриотов находит своё объяснение обозреватель «Абзаца» Роман Носиков.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
Согласен с Вами, что поддерживать надо арабов, беда только в том, что у нас в руководстве нашим государством арабов нет, а евреев более, чем достаточно, и потому, вот увидите, наша страна либо поддержит Израиль, либо займёт нейтральную позицию, но на мой взгляд будет первое.
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Во как! &quot;...некоторые чиновники будут против. Они привыкли к их бикини...&quot;! А назвать по погонялам можно этих чиновников?
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