Автор Роман Носиков Смене риторики наших либеральных непатриотов находит своё объяснение обозреватель «Абзаца» Роман Носиков.
Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому
Комментарии
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Виктор Фоменко
Согласен с Вами, что поддерживать надо арабов, беда только в том, что у нас в руководстве нашим государством арабов нет, а евреев более, чем достаточно, и потому, вот увидите, наша страна либо поддержит Израиль, либо займёт нейтральную позицию, но на мой взгляд будет первое.
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22 час.
Олег Самойлов
Во как! "...некоторые чиновники будут против. Они привыкли к их бикини..."! А назвать по погонялам можно этих чиновников?
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18 час.
Сергей Алексеев
Убрать корыто, от ...
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8 час.
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