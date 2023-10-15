Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

Виктор Фоменко

Согласен с Вами, что поддерживать надо арабов, беда только в том, что у нас в руководстве нашим государством арабов нет, а евреев более, чем достаточно, и потому, вот увидите, наша страна либо поддержит Израиль, либо займёт нейтральную позицию, но на мой взгляд будет первое.