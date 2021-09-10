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Павел Майков, Дима Мальков и Максим Паршин представили сериал «Контакт» в Санкт-Петербурге

Павел Майков, Дима Мальков и Максим Паршин представили сериал «Контакт» в Санкт-Петербурге

8 сентября в Санкт-Петербурге состоялась премьера социальной драмы Евгения Стычкина «Контакт». Новый проект видеосервиса PREMIER и телеканала ТНТ представили актеры Павел Майков и Дима Мальков, а также креативный продюсер сериала Максим Паршин.

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