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Депутат Нилов: вопрос с выплатами бойцам в Курской области доведут до Минобороны

Депутат Нилов: вопрос с выплатами бойцам в Курской области доведут до Минобороны

Некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Ну и где в России цыфровая структура  для бойцов против ВСУ и наемников, вместо бумажек и справок? РВСН
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