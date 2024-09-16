Депутат Нилов: вопрос с выплатами бойцам в Курской области доведут до Минобороны

Некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции.
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