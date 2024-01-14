Здравствуй, СПИД!

ВЛАДИМИР ЛАПИН

не пойму вообще что происходит, если этот мудачёк в школе повёл себя так в наше время....., его скорей всего уже бы и не лечили, а похоронили, пацаны русские что перестали вообще на гуано реагировать, не пойму. А тут ещё про одного говнюка пишут, подглядывает в окна за женщинами, опять не пойму, а что на окнах штор у них нет, а мужики где, всех делов, обговорили ситуацию, договорились о дежурствах и ночи через 2-3 нашли ЭТО бездыханным, типа шёл, шёл, споткнулся или подскользнулся, упал, ударился башкой о бордюр или о камень и ку ку гриня...., закапывайте поскорее, пока вонять не начал!!