Avia.pro - Новости Видите этого красавца? Уроженец Таджикистана, мастер спорта по борьбе держит в страхе всю школу, ежедневно фигачит моего сына.
Здравствуй, СПИД!
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
не пойму вообще что происходит, если этот мудачёк в школе повёл себя так в наше время....., его скорей всего уже бы и не лечили, а похоронили, пацаны русские что перестали вообще на гуано реагировать, не пойму. А тут ещё про одного говнюка пишут, подглядывает в окна за женщинами, опять не пойму, а что на окнах штор у них нет, а мужики где, всех делов, обговорили ситуацию, договорились о дежурствах и ночи через 2-3 нашли ЭТО бездыханным, типа шёл, шёл, споткнулся или подскользнулся, упал, ударился башкой о бордюр или о камень и ку ку гриня...., закапывайте поскорее, пока вонять не начал!!
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14 час.
ВЛАДИМИР Рыбченко
Русским пацанам в спортзалы надо зодить, чтобы могли ответить. И жалеть учкудоков не надо. Они трусоваты
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13 час.
Tania Еременко
Когда нашего восьмилетнего сына стали обижать взрослые татарские парни их татарског посёлка, я встретила сама их после школы и так отмудохала, что больше к сыну не приставали, да еще пригрозила, что отец вернётся из командировки и ваще их угробит. Отцу мы ничего не сказали, а сына больше никто не трогал.
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9 час.
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