Безвизовый режим Таиланда для китайских туристов

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Китай ценит теплый прием со стороны Таиланда китайских туристов и готов укрепить связи с Таиландом для расширения сотрудничества в области туризма, образования и культуры, сообщил представитель МИД Китая в ответ на программу безвизового режима Таиланда.