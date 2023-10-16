Безвизовый режим Таиланда для китайских туристов

Китай ценит теплый прием со стороны Таиланда китайских туристов и готов укрепить связи с Таиландом для расширения сотрудничества в области туризма, образования и культуры, сообщил представитель МИД Китая в ответ на программу безвизового режима Таиланда.
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