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В США заявили о развитии политического кризиса после провала Байдена на дебатах

В США заявили о развитии политического кризиса после провала Байдена на дебатах

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Keystone Press Agency Команда президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса в стране после провального выступления американского лидера на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом.

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