Лучшая пропаганда здорового образа жизни - это занятия физкультурой и спортом. 27 сентября 2023 года для ребят, проживающих в общежитии, на стадионе колледжа был организован осенний легкоатлетический кросс на дистанциях: 500 метров девушки и 1000 метров юноши.