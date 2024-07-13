Основные критерии выбора квартиры в новостройке Ижевска: практические советы Юлия СавельеваИщете квартиру в новостройке Ижевска? Наш гид поможет вам учесть все важные критерии для выбора идеального жилья, от репутации застройщика до юридической чистоты проекта.
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