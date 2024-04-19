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Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

@ Евгений Халдей/ РИА Новости Tекст: Владимир Нагирняк 19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии.

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