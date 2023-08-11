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Юлия Ефимова травмировала шею во время отдыха на воде: «Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость»

Юлия Ефимова травмировала шею во время отдыха на воде: «Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость»

«Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость и покататься на таблетке», – написала Ефимова после отдыха на воде.

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