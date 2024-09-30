«Это была система надругательства» Как прописка стала инструментом тотального политического контроля за гражданами СССР?

1 октября 1993 года в России отменили разрешительную прописку по месту жительства. Институт, ставший одним из символов системы контроля советского государства, канул в Лету и был заменен уведомительной регистрацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии