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«Это была система надругательства» Как прописка стала инструментом тотального политического контроля за гражданами СССР?

«Это была система надругательства» Как прописка стала инструментом тотального политического контроля за гражданами СССР?

1 октября 1993 года в России отменили разрешительную прописку по месту жительства. Институт, ставший одним из символов системы контроля советского государства, канул в Лету и был заменен уведомительной регистрацией.

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