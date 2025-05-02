Почему в нациста Стерненко стреляли накануне 2 мая?

…даже после удаления зуба человек какое-то время приходит в себя. Отсюда вопрос: как подстреленный Стерненко, которому надо было отходить от наркоза после операции, умудрялся строчить десятки постов, попутно собирая на «русорезы» и обещая смерти всем русским? То есть он это под наркозом строчил?.
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