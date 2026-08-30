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Царьград

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IHA: беспилотный катер прибило к турецкому берегу Чёрного моря

IHA: беспилотный катер прибило к турецкому берегу Чёрного моря

В черноморской провинции Турции, Самсун, обнаружен беспилотный катер неизвестного происхождения. Его нашёл местный рыбак.

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