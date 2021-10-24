О методах управления нашим миром

Мир пристрастенОбществоО методах управления нашим миром Здравствуйте, дорогие читатели! Мне очень нравится писать об устройстве нашей реальности, а также о том, как ей управляют.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛ(Людмила Феоктистова (Юрьева)Миром правит информация. В чьих руках сейчас СМИ? Сейчас транснациональные компании захватили власть. Присмотритесь, что и как они агрессивно рекламируют. Они зарабатывают деньги, отнимая у людей нормальную жизнь.Комментировать
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