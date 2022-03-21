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«Эквивалент валют». Зачем россияне скупают б/у вещи класса люкс

«Эквивалент валют». Зачем россияне скупают б/у вещи класса люкс

В России активизировалась перепродажа вещей люксовых брендов. С начала года, по данным ресейл-платформы Oskelly, спрос на одежду, обувь и аксессуары крупных модных домов вырос на 72%.

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