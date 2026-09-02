Тайна у арки «Дакоты»: почему официальная версия гибели Джона Леннона вызывает так много вопросов

История, о которой пойдёт речь, напоминает детектив с размытыми границами между фактами и домыслами. Речь не о музыке, а о событиях 8 декабря 1980 года, когда у входа в знаменитое здание «Дакота» оборвалась жизнь Джона Леннона.
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