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Новости для Фанов

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Тайна у арки «Дакоты»: почему официальная версия гибели Джона Леннона вызывает так много вопросов

Тайна у арки «Дакоты»: почему официальная версия гибели Джона Леннона вызывает так много вопросов

История, о которой пойдёт речь, напоминает детектив с размытыми границами между фактами и домыслами. Речь не о музыке, а о событиях 8 декабря 1980 года, когда у входа в знаменитое здание «Дакота» оборвалась жизнь Джона Леннона.

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