Труп мужчины выловили из Невы у Ростральных колонн в Санкт-Петербурге. Об этом 3 сентября сообщило издание «78».
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