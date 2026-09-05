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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байум о новом контракте с «Ванкувером» на 9,38 млн долларов в год: «Хотел подписать именно на 8 лет, а не меньше. Я люблю этот город, главная цель – Кубок Стэнли»

Защитник «Ванкувера» Зеев Байум высказался о новом контракте с клубом.  20-летний защитник подписал соглашение на 8 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9,38 миллиона долларов в год.

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