РИА Новости: Турция надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле

Турецкие власти рассчитывают на возобновление переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.
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Вот же ... гниды сами оружие в украину поставляют... Крым Российским не признают.. и в миротворцы все лезут!!