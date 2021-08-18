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В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».

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