В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».
Новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».
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