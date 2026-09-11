Последствия 11 сентября, пауза ЦБ и нефть по 109 долларов: обзор западной прессы

Обзор прессы: Хиллари Клинтон вспоминает помощь пострадавшим от токсичной пыли Манхэттена, The Wall Street Journal объясняет, чем обернулись для США две военные кампании после 11 сентября, Bloomberg описывает связи вашингтонских лоббистов, а Financial Times разбирает распродажу облигаций на фоне дорогой нефти.