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Последствия 11 сентября, пауза ЦБ и нефть по 109 долларов: обзор западной прессы

Последствия 11 сентября, пауза ЦБ и нефть по 109 долларов: обзор западной прессы

Обзор прессы: Хиллари Клинтон вспоминает помощь пострадавшим от токсичной пыли Манхэттена, The Wall Street Journal объясняет, чем обернулись для США две военные кампании после 11 сентября, Bloomberg описывает связи вашингтонских лоббистов, а Financial Times разбирает распродажу облигаций на фоне дорогой нефти.

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