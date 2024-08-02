Выставка о кавалере трёх орденов Славы Великой Отечественной войны Василии Волкове

Экспозиция пожарной охраны Москвы приглашает! Рассказываем о кавалере трёх орденов Славы Великой Отечественной войны Василии Павловиче Волкове Василий Павлович Волков – кавалер трёх орденов Славы, ветеран Великой Отечественной войны, пожарный Москвы.
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