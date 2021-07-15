Меркель завила о наличии у Евросоюза инструментов для защиты Украины

В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против России могут быть задействованы «многие инструменты» со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.