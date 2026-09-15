Косметическая сеть The Act закроет четыре из девяти магазинов - оптимизация идёт на фоне охлаждения рынка

Точки в Воронеже, Волгограде, Самаре и Петербурге закроются к ноябрю, а высвободившиеся средства компания направит на онлайн-продажи и производство.
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