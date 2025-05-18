$398 млн USDT поступают на Binance, а $540 млн ETH покидают биржи

На блокчейне зафиксированы две крупные транзакции, которые не могут остаться незамеченными. В тот же день, когда на биржу Binance поступило свыше $398 млн в стейблкоине USDT, с централизованных площадок было выведено более $540 млн в эфире.
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