Михаил Чаплыга: Киев ведёт трёхсторонние переговоры, а сторон всего две

Почему в Украине снова обсуждают НАТО, если конституционная норма о курсе появилась как электоральный инструмент, а не как реализуемая стратегия? Кто может дать гарантии безопасности, если ни НАТО, ни отдельные страны не готовы стать юридическими союзниками Украины? Почему переговоры называют трёхсторонними, если США выступают модератором, а не стороной конфликта? И когда в Украине возможны выборы… Читать далее: https://govorit.