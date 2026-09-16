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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Киев ведёт трёхсторонние переговоры, а сторон всего две

Михаил Чаплыга: Киев ведёт трёхсторонние переговоры, а сторон всего две

Почему в Украине снова обсуждают НАТО, если конституционная норма о курсе появилась как электоральный инструмент, а не как реализуемая стратегия? Кто может дать гарантии безопасности, если ни НАТО, ни отдельные страны не готовы стать юридическими союзниками Украины? Почему переговоры называют трёхсторонними, если США выступают модератором, а не стороной конфликта? И когда в Украине возможны выборы… Читать далее: https://govorit.

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