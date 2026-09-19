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Президент Ринкевичс заявил о проблеме с противовоздушной обороной в ЕС и НАТО

Президент Ринкевичс заявил о проблеме с противовоздушной обороной в ЕС и НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европа и страны НАТО не смогут отразить ракетные удары из-за проблем с противовоздушной обороной.

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