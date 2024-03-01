Подпись Путина "двинет" границы США: Кремль решил перекроить Беренгово море

Aнатолий Райков

Ну если у России 11 часовых поясов и 4-ре климатические зоны,значит у России прибавится?Так где же это дерьмо будет плавать,если Россия прибавит себе территории Аляски,Техаса и Калифорнии?Пора возвращать Русские земли.