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Подпись Путина "двинет" границы США: Кремль решил перекроить Беренгово море

Подпись Путина "двинет" границы США: Кремль решил перекроить Беренгово море

Вчера 11K прочитали Соглашение, заключенное между Шеварнадзе и Бейкером в 1990 году относительно Берингова пролива, не является выгодным для России изначально.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну если у России 11 часовых поясов и 4-ре климатические зоны,значит у России прибавится?Так где же это дерьмо будет плавать,если Россия прибавит себе территории Аляски,Техаса и Калифорнии?Пора возвращать Русские земли.
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11 час.

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