В Курской области Россия блокирует продвижение Вооруженных сил Украины

В Курской области продолжаются боевые действия между российскими и украинскими военными. По словам гвардии полковника Алексея Кондратьева, который является доверенным лицом исполняющего обязанности губернатора региона, город Суджа находится под контролем Вооруженных сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии