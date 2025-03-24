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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер России U21 о 2:2 с Колумбией: «Удовлетворены содержанием игры. По сравнению с первым матчем хотя бы появились голевые моменты»

«Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, мы бы и удовлетворились этим, учитывая то состояние, в котором мы подошли к матчу.

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