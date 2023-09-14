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Штурмовые подразделения морской пехоты ТОФ продолжают успешно выполнять боевые задачи на Угледарском направлении специальной военной операции

Штурмовые подразделения морской пехоты ТОФ продолжают успешно выполнять боевые задачи на Угледарском направлении специальной военной операции

Морпехи-тихоокеанцы при поддержке огня артиллерии успешно действуют в районах населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое Донецкой народной республики, пресекая любые попытки противника прорваться в контрнаступление.

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