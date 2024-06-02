СКР: два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте

Следователи следственного отдела по городу Ухта следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми в воскресенье, 2 июня, сообщили о гибели двух человек в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.
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