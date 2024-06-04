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Бастрыкин запросил доклад по делу таксиста, высадившего ветеранов СВО

Бастрыкин запросил доклад по делу таксиста, высадившего ветеранов СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении таксиста, который высадил участников спецоперации на МКАДе, говорится в Telegram-канале ведомства.

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