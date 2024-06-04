Бастрыкин запросил доклад по делу таксиста, высадившего ветеранов СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении таксиста, который высадил участников спецоперации на МКАДе, говорится в Telegram-канале ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии