«Приятного» аппетиту: участникам съезда Демпартии в США подсыпали в еду личинки Ирэн ОрлонскаяПропалестинские активисты подсыпали личинки в еду политиков Демократической партии в Соединенных Штатов Америки.
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