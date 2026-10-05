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Царьград

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Грузовик загорелся после ДТП на Ярославском шоссе у ТЦ «Акварель»

Грузовик загорелся после ДТП на Ярославском шоссе у ТЦ «Акварель»

На 33-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском округе столкнулись два попутных грузовика, после чего одна из машин опрокинулась и загорелась.

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