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Daily Moscow

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Врач Анна Ляшенко: «Пересадка волос не обязательно означает операцию»

Врач Анна Ляшенко: «Пересадка волос не обязательно означает операцию»

Многие москвичи до сих пор считают, что пересадить волосы можно только в операционной: под наркозом, с разрезами и повязкой на голове.

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