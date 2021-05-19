Роза Чемерис: «Порядок в дорожном хозяйстве должен быть приоритетом для власти»

Казалось бы, это не заоблачные числа, и планомерный качественный ремонт может поддерживать в приличном состоянии всю дорожную инфраструктуру края — но жители Приморья знают, что по факту о «приличном состоянии» речь не идет и даже никогда не шла.
Казалось бы, это не заоблачные числа, и планомерный качественный ремонт может поддерживать в приличном состоянии всю дорожную инфраструктуру края — но жители Приморья знают, что по факту о «приличном состоянии» речь не идет и даже никогда не шла.
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