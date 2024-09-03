Логвинов предупредил, что антироссийский курс ЕС не достиг апогея

Антироссийский курс Евросоюза продолжится, и он еще не достиг пика. Все действия Брюсселя направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Москвой, предупредил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
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