Ирина Винер заявила о поддержке Владимира Путина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на грядущих президентских выборах в марте 2024 года, о чем рассказала в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
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