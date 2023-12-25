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Ирина Винер заявила о поддержке Владимира Путина

Ирина Винер заявила о поддержке Владимира Путина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на грядущих президентских выборах в марте 2024 года, о чем рассказала в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

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