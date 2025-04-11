Как в Брюсселе будут преодолевать упрямство отдельных стран в отношении Москвы Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) беседует с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом (слева) и премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе, Бельгия.
«Если бы не Орбан, мы Россию мигом бы сломали»
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Алексей Тан
«Если бы не Орбан, мы Россию мигом бы сломали»🤠======== А ишо можно добавить... Если бы ни Лукавый из белярюси и не их союзничество.... мы так же бы... Россию мигом бы сломали😂🤣.
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